Кабинет Министров внёс изменения в перспективный план ОТГ Харьковской области, на которых настаивали жители области.


Как сообщила народный депутат Украины Юлия Светличная в своем telegram-канале, Кабинет Министров принял сторону жителей Харьковской области в вопросе формирования ОТГ, внеся соответствующие изменения в перспективный план.

Напомним, что ранее представители громад области обратились к Светличной за помощью в разрешении вопроса формирования ОТГ. В ответ на просьбу жителей области, народный депутат направила обращение в Кабмин, где согласились, что ранее одобренный план необходимо доработать.


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