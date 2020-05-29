В результате ДТП с участием автомобиля перевозившего соляную кислоту, опасная жидкость вылилась на дорогу.

Как сообщает харьковский телеграм-канал «ВЕХА», на трассе Харьков-Днепр, в районе Краснограда» в аварию попал грузовой автомобиль, который перевозил кислоту в пластиковых контейнерах.В результате столкновения несколько контейнеров оказались повреждены, а опасная жидкость вылилась на дорогу.На данный момент на месте работают специальное подразделение ГСЧС, которые борются с последствиями разлива жидкости.