Вечером 29 мая на Московском проспекте произошло столкновение полицейского автомобиля Toyota с Daewoo.

Сообщается , что водитель

не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с полицейским автомобилем.

Daewoo Lanos

В результате столкновения у Lanos взорвался газовый баллон, а оказавшиеся в огненной ловушке 22-летний водитель - сотрудник одного из отделов полиции, а также его пассажирка погибли на месте .

Также в аварии получили травмы полицейские, которые находились в салоне служебного автомобиля. 35-летнему водителю и 26 и 23-летним пассажирам автомобиля «Toyota Prius» оказана медицинская помощь на месте происшествия.