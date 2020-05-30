с 22 мая по Харьковской области действуют новые тарифы на проезд пассажиров в поездах пригородного сообщения.

Как сообщают в региональном филиале «Южная железная дорога» АО «Укразілниця», в мае 2020 года с Харьковской областной государственной администрацией были утверждены новые тарифы на перевозку пассажиров в электричках.Так, если раньше первые пять километров обходились пассажирам в 3 грн. 50 копеек, то согласно новым тарифам людям придется заплатить 8 грн. за то же расстояние.«Первые пять километров, которые были 3.50 грн, теперь будут стоить 8.00 грн. От 6 до 10 км – обойдется пассажиру в 10,5 грн. (было 4,47 грн.), от 11 до 20 км - 11 грн. (4,95 грн.) и т.д. Расстояние в 300 км будет стоить 40 грн., раньше - 17,3 грн.», – рассказали в пресс-службе ведомства.