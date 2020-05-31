В ЕС разработали 27-страничный документ, описывающий рекомендации для пассажиров и работников авиации в условиях пандемии Covid-19. Отныне пассажирам и персоналу придется носить маски, а компании должны будут стимулировать больных туристов не приезжать в аэропорт.

Документ разработан Европейским агентством по безопасности авиации (EASA) и Европейским центром по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) по заказу Еврокомиссии, сообщает Avianews.По новым правилам авиакомпании должны стимулировать пассажиров, имеющих признаки Covid-19 – например, температуру, одышку, потерю вкуса или запаха, – оставаться дома и не приезжать аэропорт. В то же время, они должны дать возможность бесплатного перебронирования билетов или их отмены при имеющейся справке от врача.Также документ запрещает встречающим и провожающим заходить в терминал. Доступ в аэропорт теперь будет только у пассажиров и работников.При входе в аэропорт у пассажиров и работников будет проверяться температура тела. Те, у кого температура превышает 38 градусов, должны направляться на дополнительный контроль. Однако EASA обращает внимание, что у этого мероприятия достаточно низкая эффективность.Между людьми должна соблюдаться полутораметровая дистанция. Для определения дистанции на пол могут наноситься специальные метки.Открытие пунктов торговли, за исключением важных сервисов, в аэропортах отложено. При этом операторы должны обеспечить пассажиров бесплатной питьевой водой.Согласно документу, разработанному Европейским агентством по безопасности авиации (EASA) и Европейским центром по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC), персонал, который общается с пассажирами, должен дополнительно иметь перчатки, а сотрудники службы авиационной безопасности – защитные прозрачные экраны на лице.Форма должна меняться ежедневно. Можно отказаться от этого требования, если поверх формы надевается защитный костюм.Ношение маски рекомендуется после входа в терминал, в самолете и на выходе из аэропорта по прилету в место назначения. Исключение сделано только для детей до шести лет и взрослых, которые не могут носить маски по медицинский показаниям.У выхода на посадку в аэропортах должны быть размещены дезинфекторы для рук.Если посадка производится с использованием автобусов, их число должно быть увеличено для обеспечения достаточной дистанции между пассажирами. Если посадка производится пешком или через телетрап, в самолет будут запускаться пассажиры от последнего ряда к первому.EASA не ограничивала число мест в самолетах, билеты на которые могут продавать авиакомпании. Однако если позволяет загрузка и балансировка лайнера, путешественники должны садиться как можно дальше друг от друга.Авиакомпаниям рекомендовали обеспечить перевозку в салоне меньшего числа ручной клади путем стимулирования сдачи вещей в багаж.Бортпроводники должны обеспечить отсутствие очередей в проходах и возле туалетов, при этом один из туалетов рекомендуется резервировать для нужд экипажа.Сервис на борту должен быть ограничен для уменьшения взаимодействия между людьми. Запрещена продажа Duty Free и других товаров, кроме предварительно упакованной пищи. Авиакомпании по возможности должны отказаться от оплаты наличными и перейти на использование банковских карт.Также на борту самолета при наличии технической возможности следует увеличить подачу свежего воздуха вместо рециркуляции. Запрещено держать пассажиров в салоне более 30 минут, если вентиляция не обеспечена должным образом.