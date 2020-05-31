Затрудненное дыхание, сопровождающееся тяжестью в груди или высокой температурой, достаточное основание для того, чтобы немедленно вызывать скорую помощь. При этом, до приезда медиков, следует предпринять некоторые меры, которые могут облегчить состояние и даже спасти жизнь.

Если вам трудно дышать, ни в коем случае нельзя ложиться на спину. Лягте на живот, свесив голову с края кровати вниз и максимально расслабив шею. Не можете лечь, сядьте, нагнитесь вперед, обхватив колени и округлив спину, и также опустите голову вниз. Эту положение еще называют позой бортпроводников.Если тяжело дышать вам стало прямо на улице или в общественном месте, где некуда сесть, обопритесь руками о твердую поверхность, например, о стену, и наклоните голову вперед, расслабив шею.Очень действенный эффект во время возникновения ощущения нехватки воздуха дают дыхательные упражнения. Для выполнения их следует глубоко вдохнуть, задержать дыхание на 5-6 секунд, а затем медленно выдохнуть до полного вталкивания воздуха из легких. После нескольких таких вдохов-выдохов постарайтесь откашляться.Кстати, такая дыхательная гимнастика очень полезна для людей, которым свойственно чувство постоянной необоснованной тревоги. Постарайтесь посвящать выполнению этого упражнения хотя бы по нескольку минут в день и заметите, что стали гораздо спокойнее и оптимистичнее смотреть на жизнь.