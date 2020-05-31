Не думала, что в городе можно «поймать» клеща, но со мной это произошло. Не могу понять, откуда они берутся, условно говоря, на голом асфальте. Что по этому поводу говорят специалисты? Ирина Витальевна

Как уберечься

Проверяйте одежду

Если клещ присосался

Что делать дальше

Встретить клеща можно не только в лесу, парке или сквере, но и на любом газоне. Чаще всего они сидят в траве, на высоте 20–60 см, и лишь изредка попадают на невысокие кустовые растения, говорят в Центре общественного здоровья МОЗ. Иксодовые клещи могут переносить возбудителей опасных заболеваний человека и животных, в частности клещевого энцефалита, боррелиоза (болезнь Лайма), а также болезни Миямото. Возбудители попадают в организм во время присасывания клеща.Если вы собрались на прогулку, прежде всего позаботьтесь о соответствующем наряде, советуют специалисты Центра общественного здоровья. Наиболее безопасна одежда с длинными рукавами, светлого цвета. Желательно надеть штаны и заправить их в носки.Для защиты используйте репеллент – специальное средство, отпугивающее клещей. Он может быть в виде аэрозоля, мази и т.д. Следуйте инструкции по использованию средства. Обязательно обратите внимание на продолжительность его действия и не забывайте использовать повторно.На прогулке держитесь ближе к центру тропы и не заходите в траву на обочину – именно там клещей больше всего. Они подстерегают свою добычу, сидя на концах травинок, былинок, торчащих палочек и веточек. С помощью крючков, которые находятся на самом конце передних лапок, клещ цепляется за все, что его касается. Икcодовые клещи никогда не набрасываются и никогда не падают на жертву сверху с деревьев или высоких кустов. Они просто цепляются за жертву, которая проходит мимо.– Обратите внимание: когда клещ цепляется к одежде, он остается неподвижным до тех пор, пока вы не прекратите активно двигаться, сядете или ляжете, – предупреждают медики. – Именно тогда паразит начинает искать место прикрепления к телу – медленно перемещается снизу вверх. Процесс может длиться от 30 мин до трех и более часов, даже до нескольких дней.Осматривайте себя и своих близких каждые два часа прогулки. Почувствовать укус клеща почти невозможно: паразит выделяет анестетических вещество, обезболивающее укус. Нужен тщательный осмотр, поскольку прицепиться может и так называемая нимфа – молодой очень маленький клещ.– Сразу после возвращения домой еще раз осмотрите детей, животных и себя: лучше всего это сделать в белой ванне с хорошим освещением, – рекомендуют в ЦОЗ. – Одежду, которую вы сняли, следует тщательно почистить и постирать. То же сделайте с вещами, которыми вы пользовались на прогулке. Простое вытряхивание не поможет избавиться от клеща.Начните осмотр снизу, от ступней, и постепенно поднимайтесь вверх, проверяя линию носков, подколенную впадину, нижнюю линию трусов (пах), верхнюю линию трусов, нижнюю линию бюстгальтера, верхнюю линию бюстгальтера, воротник рубашки, линию волосяного покрова на голове, уши, волосы и кожу головы – прощупайте их руками.– От тщательности осмотра зависит ваше здоровье, – настаивают медики. – Такой простой осмотр должен стать привычкой.В центре общественного здоровья советуют, обнаружив на теле клеща, сразу обратиться к врачу. В травмпункте вам помогут извлечь членистоногого и проконсультируют относительно дальнейших действий.Если поблизости нет врача, удалите клеща самостоятельно. Для этого можно использовать специальные устройства для удаления клещей у животных, которые продаются в ветеринарных аптеках (клещедер). Надо прижать его к коже, подсунуть под клеща, аккуратно расшатать кровопийцу из стороны в сторону (ведь хоботок надежно «зацементирован» в ранке слюной животного), а затем медленно выкрутить паразита. Крутить можно в любую, удобную для вас сторону.Если в доме нет такого нет устройства, сделайте это пальцами, обернутыми марлевой салфеткой, или пинцетом, или петлей из нити. Вытягивайте клеща медленно – без рывков. Важно удалить его вместе с хоботком. Если же он все-таки оторвался, удалите остатки стерильной иглой. После удаления клеща ранку нужно смазать антисептиком, а руки вымыть с мылом.Не все клещи являются переносчиками возбудителей опасных заболеваний, однако их укусы могут угрожать человеку 150 болезнями.Удаленного клеща необходимо поместить во флакон, пробирку, другую чистую посуду, положить туда же маленький кусочек травинки и плотно закрыть крышку. По направлению врача-инфекциониста в лабораторной сети осуществляют исследования клещей на наличие возбудителей боррелиоза.– В течение трех недель наблюдайте за своим состоянием: ежедневно измеряйте температуру тела, а в случае ее повышения или покраснения на коже, которое продолжает увеличиваться, – немедленно обратитесь к врачу, – рекомендуют специалисты.