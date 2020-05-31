О том, что звезды нам готовят, вы узнаете из нового астропрогноза.

Подобно «Летучему голландцу», вы все время в пути и почти всегда без определенной цели. Быть легким на подъем, конечно, неплохо, однако не настолько же легким, чтобы вас сносило малейшим дуновением ветерка.Можете расслабиться – вы сделали все от вас зависящее. Тем самым вы вполне заслужили право получить вознаграждение за труды, о чем нелишне будет тактично напомнить. Завтра вы будете в центре внимания.Удачный период для завершения долговременных проектов. В то же время начинать что-то новое пока не стоит. Завтра вы, возможно, будете не слишком ясно себе представлять, зачем вы собственно находитесь именно здесь и чего от вас хотят.Вы склонны считать неразрешимой проблему, которая таковой вовсе не является. Не стоит отравлять себе жизнь пустыми переживаниями. Завтра вы не сможете добиться поддержки, пока не заставите людей в себя поверить.Плывите по течению и любуйтесь живописными берегами сегодня. Пытаясь сопротивляться чему бы то ни было, вы добьетесь лишь того, что к вам будут относиться, как к капризному ребенку. Завтра лучше действовать сообща.Уделите больше времени детям. Они смогут по достоинству оценить ваши усилия по придумыванию всевозможных развлечений. Завтра вам представится возможность поймать фортуну за хвост.Прислушайтесь к внутреннему голосу и постарайтесь его правильно понять. Завтра вы рискуете погрязнуть в разборе мелочей и не заметить чего-то поистине замечательного в целом.Полезно будет поговорить с зеркалом. Так вы скорее поймете, как решить свою проблему. Завтра дух сотрудничества облегчит жизнь. Вовлеките домашних в какое-нибудь соревнование, и не придется более тащить на себе весь груз.Упрямство в делах любовных – по крайней мере сейчас – следует практиковать в очень ограниченных количествах. Завтра можете стать объектом чьей-то ревности. Постарайтесь не пасть заодно и ее жертвой.Занимайтесь собственными делами, благо их всегда предостаточно. Незачем взваливать на себя еще и чужие. Дела, запланированные заранее, лучше отложить, ибо переделать их не удастся.Сейчас вы можете позволить себе действовать без промедления. Будете колебаться – упустите подходящий момент. Ваш дом – ваша крепость, и вы, безусловно, в нем хозяин. Завтра придется доказывать это делами.Будучи уверенными в собственной правоте, можете натворить рекордное количество глупостей. Прислушайтесь к советам окружающих. Завтра – неподходящий момент, чтобы обсуждать свои чувства. И вообще, лучше побыть одному.