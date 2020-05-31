О том, что звезды нам готовят, вы узнаете из нового астропрогноза.
Овен (21.03–20.04)
Подобно «Летучему голландцу», вы все время в пути и почти всегда без определенной цели. Быть легким на подъем, конечно, неплохо, однако не настолько же легким, чтобы вас сносило малейшим дуновением ветерка.
Телец (21.04–20.05)
Можете расслабиться – вы сделали все от вас зависящее. Тем самым вы вполне заслужили право получить вознаграждение за труды, о чем нелишне будет тактично напомнить. Завтра вы будете в центре внимания.
Близнецы (21.05–21.06)
Удачный период для завершения долговременных проектов. В то же время начинать что-то новое пока не стоит. Завтра вы, возможно, будете не слишком ясно себе представлять, зачем вы собственно находитесь именно здесь и чего от вас хотят.
Рак (22.06–22.07)
Вы склонны считать неразрешимой проблему, которая таковой вовсе не является. Не стоит отравлять себе жизнь пустыми переживаниями. Завтра вы не сможете добиться поддержки, пока не заставите людей в себя поверить.
Лев (23.07–23.08)
Плывите по течению и любуйтесь живописными берегами сегодня. Пытаясь сопротивляться чему бы то ни было, вы добьетесь лишь того, что к вам будут относиться, как к капризному ребенку. Завтра лучше действовать сообща.
Дева (24.08–23.09)
Уделите больше времени детям. Они смогут по достоинству оценить ваши усилия по придумыванию всевозможных развлечений. Завтра вам представится возможность поймать фортуну за хвост.
Весы (24.09–23.10)
Прислушайтесь к внутреннему голосу и постарайтесь его правильно понять. Завтра вы рискуете погрязнуть в разборе мелочей и не заметить чего-то поистине замечательного в целом.
Скорпион (24.10–22.11)
Полезно будет поговорить с зеркалом. Так вы скорее поймете, как решить свою проблему. Завтра дух сотрудничества облегчит жизнь. Вовлеките домашних в какое-нибудь соревнование, и не придется более тащить на себе весь груз.
Стрелец (23.11–21.12)
Упрямство в делах любовных – по крайней мере сейчас – следует практиковать в очень ограниченных количествах. Завтра можете стать объектом чьей-то ревности. Постарайтесь не пасть заодно и ее жертвой.
Козерог (22.12–20.01)
Занимайтесь собственными делами, благо их всегда предостаточно. Незачем взваливать на себя еще и чужие. Дела, запланированные заранее, лучше отложить, ибо переделать их не удастся.
Водолей (21.01–20.02)
Сейчас вы можете позволить себе действовать без промедления. Будете колебаться – упустите подходящий момент. Ваш дом – ваша крепость, и вы, безусловно, в нем хозяин. Завтра придется доказывать это делами.
Рыбы (21.02–20.03)
Будучи уверенными в собственной правоте, можете натворить рекордное количество глупостей. Прислушайтесь к советам окружающих. Завтра – неподходящий момент, чтобы обсуждать свои чувства. И вообще, лучше побыть одному.