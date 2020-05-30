По версии следствия, мужчина незаконно передал земли лесного фонда почти 780 тысяч гривен.

Как сообщают в прокуратуре Харьковской области, в ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2009 года чиновник выдал ряд документов, в частности на право собственности, с заведомо ложными сведениями с целью отвода пяти земельных участков лесного фонда под строительство жилых домов общей площадью 1 га.В дальнейшем это стало основанием для передачи указанных земель в частную собственность.Однако передача земель состоялась с рядом нарушений требований действующего законодательства. Указанные земли фактически являются государственной собственностью и находятся в постоянном пользовании Государственного предприятия «Харьковская лесная научно-исследовательская станция».Таким образом, действия чиновника привели к нанесению государству ущерб в размере почти 780 тыс. Грн.Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.