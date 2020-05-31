Если у вас есть домашние животные, комнатные растения следует выбирать более внимательно, так как многие из них могут нанести непоправимый вред вашим питомцам.

Самые безопасные комнатные растения для домашних животных – бегонии, колеусы, пеперомии, маранты трехцветные, кактусы. Эти комнатные цветы могут спокойно сосуществовать рядом с вашими питомцами и не нанесут вред их здоровью, даже, если кошка или собака проявят интерес и попробуют листики растения на вкус.Однако такие комнатные растения, как пеларгонии, алоказии, кротоны, филодендроны, эпипремнумы, ятрофы, спатифиллумы раздражают кожу животных и слизистые. А алоэ, плющи, фиалки, хойи, примулы, крокусы, сциндапсусы, эуфорбии приводят к расстройству пищеварения у животных.На сердце животных оказывают влияние следующие растения: полевые лилии, олеандры обыкновенные, рододендроны, азалии, каланхоэ, геллеборусы, барвиноки розовые, адениумы.Сок пуансеттии вреден не только для животных, но и для человека. У кошек и собак он раздражает кожу и слизистые оболочки. Причем ожог может вызвать даже прикосновение к листку.Очень опасны диффенбахии. Сок диффенбахии, попавший в глаза, вызывает конъюнктивит, причем, в дальнейшем возможны и необратимые изменения роговицы. Если животное пожевало это растение, то на языке появляются волдыри. Кроме того, нарушается работа легких.Гортензии содержат ионы цианида. При попадании части растения в желудок у животного возникают сильные боли. Если четвероногий питомец начинает дрожать, значит, есть осложнения на сердце, легкие и почки.У комнатного растения монстеры имеются тоненькие ворсинки. При попадании в рот они вызывают сильное жжение, отек языка, рвоту. У животных могут возникнуть трудности при глотании. Особенно опасны листья монстеры.Драцены вызывают у животных слабость и потерю координации. У кошек расширяются зрачки, затрудняется дыхание, начинается рвота, учащается сердцебиение.Если вы все же рискнули и разводите перечисленные комнатные растения в своей квартире, позаботьтесь, чтобы животные не имели к ним доступа. Поедая комнатные растения, кошки и собаки пытаются таким образом восполнить недостаток витаминов. Купите в зоомагазине быстрорастущую траву – овес, пшеницу – и кормите ею питомцев.Если вдруг так случилось, что домашний любимец пострадал, обязательно обратитесь к ветеринару. И захватите кусочек растения, которое, по вашему мнению, попробовал на зуб ваш питомец.