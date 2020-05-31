Оформление комнатными растениями рабочего стола – не просто эстетическая сторона вопроса. Они активно насыщают воздух кислородом, благодаря чему и самочувствие улучшается. Однако не каждая домашняя флора приживется в вашей рабочей атмосфере.
Идеальными для оформления рабочего места считается большинство декоративнолиственных растений. Фикусы, драцены, хлорофитумы, монстеры, филодендроны, циперусы, юкки не цветут, не нуждаются в частой пересадке, их ритм жизни постоянен. Эти растения выносливы, долговечны, но в тоже время способны стать украшением любого рабочего места.
Поскольку освещение – очень важный фактор в жизни растения, стоит обратить внимание на те виды, которые обходятся без прямых солнечных лучей, легко переносят мощное искусственное освещение. Так папоротники, плющи обыкновенные, сциндапсусы, считаются теневыносливыми растениями и способны расти в глубине комнаты, они обходятся без дополнительной подсветки.
Главными любимчиками на рабочем столе, безусловно, признаны кактусы и прочие суккуленты. Такие растения необычны, компактны и очень нетребовательны. Как правило, в комнатных условиях принято выращивать кактусы, родиной которых являются пустыни. Но если вы хотите, чтобы они отличались оригинальной внешностью, да еще и часто цвели, лучше украсить рабочее место горшочками с лесными кактусами: рипсалисами, зигокактусами, эпифиллумами. Помимо способности красиво и долго цвести лесные кактусы отличаются видоизмененными стеблями. Визуально они напоминают листья, поэтому так не похожи на своих колючих собратьев – пустынных кактусов.
До сих пор ведутся споры, на самом ли деле кактусы способны защищать от излучений монитора. Многие цветоводы склонны считать, что это действительно так. Подобные заявления многократно высказывали также биологи и медики.