Оформление комнатными растениями рабочего стола – не просто эстетическая сторона вопроса. Они активно насыщают воздух кислородом, благодаря чему и самочувствие улучшается. Однако не каждая домашняя флора приживется в вашей рабочей атмосфере.

Идеальными для оформления рабочего места считается большинство декоративнолиственных растений. Фикусы, драцены, хлорофитумы, монстеры, филодендроны, циперусы, юкки не цветут, не нуждаются в частой пересадке, их ритм жизни постоянен. Эти растения выносливы, долговечны, но в тоже время способны стать украшением любого рабочего места.Поскольку освещение – очень важный фактор в жизни растения, стоит обратить внимание на те виды, которые обходятся без прямых солнечных лучей, легко переносят мощное искусственное освещение. Так папоротники, плющи обыкновенные, сциндапсусы, считаются теневыносливыми растениями и способны расти в глубине комнаты, они обходятся без дополнительной подсветки.Главными любимчиками на рабочем столе, безусловно, признаны кактусы и прочие суккуленты. Такие растения необычны, компактны и очень нетребовательны. Как правило, в комнатных условиях принято выращивать кактусы, родиной которых являются пустыни. Но если вы хотите, чтобы они отличались оригинальной внешностью, да еще и часто цвели, лучше украсить рабочее место горшочками с лесными кактусами: рипсалисами, зигокактусами, эпифиллумами. Помимо способности красиво и долго цвести лесные кактусы отличаются видоизмененными стеблями. Визуально они напоминают листья, поэтому так не похожи на своих колючих собратьев – пустынных кактусов.До сих пор ведутся споры, на самом ли деле кактусы способны защищать от излучений монитора. Многие цветоводы склонны считать, что это действительно так. Подобные заявления многократно высказывали также биологи и медики.