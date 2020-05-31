Комнатные цветы радуют глаз и создают ощущение уюта в квартире. Однако далеко не каждое растение, поселившееся на вашем подоконнике, придется ко двору. Какие «горшечные» улучшают атмосферу дома?

Спатифиллум, или «женское счастье» – один из лидеров среди борцов против вредных веществ в воздухе: поглощает пары аммиака, бензола, ацетона, угарный газ, формальдегиды и испарения различных спиртов. Еще он уничтожает колонии органических микроорганизмов и споры плесени. Растение поглощает лишнюю влагу, нормализуя климат, а по приметам, приносит хозяйке счастье.Фикус – красавец с большими мясистыми листьями – и его собрат, фикус Бенджамина, очень хорошо собирают пыль и увлажняют воздух. Фикус является лидером среди растений, нейтрализующих токсины в воздухе, поэтому хорош буквально в каждой комнате — и в кухне, и в спальне, и в детской. Растение неприхотливо, но боится сквозняков и не любит обильный полив.Циссус – комнатный виноград становится популярным благодаря декоративным качествам: он красиво и хорошо плетется, из него можно сделать красивую композицию и украсить кабинет или гостиную. Циссус быстро растет и наполняет воздух влагой, что важно в сухих помещениях и в зимний период. Неприхотлив, но будет благодарен за обильный частый душ.Лимон или любое другое цитрусовое растение рекомендуется иметь прежде всего в детской комнате: они дезинфицируют воздух, наполняя атмосферу успокоительными эфирными маслами. Лимоны поглощают лишнюю влагу, нормализуя тем самым влажность в комнате. Его можно как купить в специализированном магазине, так и вырастить из косточки.Сансевиерия («щучий хвост» или «тещин язык») увлажняет воздух, нейтрализует испарения от синтетических материалов, вырабатывает много кислорода и создает положительную атмосферу в помещении. Он совершенно неприхотлив, приживется в любой комнате. Большие вазоны с сансевиерией могут служить прекрасным элементом зонирования в квартире.Хлорофитум – растение космонавтов. Именно его берут на орбиту, чтобы очистить воздух на космическом корабле. Растение уничтожает плесень и вредные бактерии, поглощает токсичные выделения (за сутки способно очистить воздух на 80%), при этом наполняет атмосферу кислородом. Неприхотливый хлорофитум идеален в подвесных кашпо и в качестве домашнего живого декора.Крассула, она же толстянка, она же денежное дерево, также рекомендуется для детских комнат: ее толстые мясистые листья являются прекрасным воздушным фильтром, на них же оседает пыль, которую легко смыть. Кроме того, согласно примете, это дерево приносит деньги. Оно неприхотливо и станет прекрасным украшением подоконника в детской комнате.Каланхоэ – идеальное растение для сухих квартир: накапливая воду в листьях, оно регулирует климат. Кроме того, каланхоэ — прекрасный борец с формальдегидами и табачным дымом, а также хороший воздушный фильтр. Неприхотливость в уходе делает его особо привлекательным для занятых хозяек. Главное — не заливать водой и выделить солнечную сторону.Алоэ – домашняя скорая помощь: лечит насморк и заживляет раны. Растение также служит воздушным фильтром, поглощая выделения от синтетических материалов (линолеума, ламината, ДСП) и снимает наэлектризованность в помещении. По ночам алоэ выделяет очень много кислорода: ставьте горшок с ним в спальне.