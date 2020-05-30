В NASA все еще не решили, будет ли запуск. На пусковой площадке ждут, пока улучшится погода.


Сегодня, 30 мая, в 3:22 по времени Восточного побережья США (22:22 по Киевскому времени), запланирована повторная попытка запуска космического корабля Crew Dragon.
Планируется, что после старта ракета Falcon 9, на которой находится космический корабль с двумя астронавтами, разделится на то, что называется "первой ступенью" и "второй ступенью".

Первая ступень вернется на Землю.

Вторая часть ракеты продолжит путешествие вместе с Crew Dragon.

Оказавшись на орбите, экипаж отделится от второй ступени и направится к МКС - на это уйдет около 24 часов.


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