В NASA все еще не решили, будет ли запуск. На пусковой площадке ждут, пока улучшится погода.

Сегодня, 30 мая, в 3:22 по времени Восточного побережья США (22:22 по Киевскому времени), запланирована повторная попытка запуска космического корабля Crew Dragon.Планируется, что после старта ракета Falcon 9, на которой находится космический корабль с двумя астронавтами, разделится на то, что называется "первой ступенью" и "второй ступенью".Первая ступень вернется на Землю.Вторая часть ракеты продолжит путешествие вместе с Crew Dragon.Оказавшись на орбите, экипаж отделится от второй ступени и направится к МКС - на это уйдет около 24 часов.