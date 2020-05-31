Об этом сообщает КП "Харьковводоканал"

Как сообщают на предприятии, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ водоснабжение будет прекращено по следующим адресам:ул. Академика Павлова (ч/с), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 47/19 (п. №2), пр. Тракторостроителей, 108 (п. №6, стояк) до 20:00 31.05.20 г.ул. Мира, 74 (п. №1), пр. Александровский, 73 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 31.05.20 г.ул. Старошишковская, 5 (п. №3, стояк), ул. Шевченко, 167 (п. №1), ул. Продольная, 3-а (п. №4) до 20:00 31.05.20 г.ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (стояк) до 20:00 01.06.20 г.ул. Зерновая, 53 (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 43 (п. №1, стояк) до 20:00 01.06.20 г.:ул. Полтавский Шлях, 190/4 до 17:00 01.06.20 г.пр. Науки (Ленина), 37 (п. №4) до 20:00 31.05.20 г.; пер. 23 Августа, 7 (п. №2), пр. Победы, 58 (п. №1, стояк) до 17:00 01.06.20 г.