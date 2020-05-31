На улице Льва Ландау загорелся Daewoo Lanos.


Как сообщают очевидцы, на место происшествие оперативно прибыли пожарные, которые потушили горящее авто.
По предварительной информации, жертв нет.

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