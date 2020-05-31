События В Харькове сгорел автомобиль (видео) Вечерний Харьков 10:16 240 На улице Льва Ландау загорелся Daewoo Lanos. Как сообщают очевидцы, на место происшествие оперативно прибыли пожарные, которые потушили горящее авто. По предварительной информации, жертв нет. Читайте также Полицейские Харькова раскрыли деятельность наркогруппировки (фото) В Харьковской области два новых летальных случая COVID-19 В части домов Харькова сегодня отключат воду БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Полицейские Харькова раскрыли деятельность наркогруппировки (фото) События 10:54 Лента новостей Комнатные растения улучшат микроклимат квартиры 11:10 Полицейские Харькова раскрыли деятельность наркогруппировки (фото) 10:54 В Харьковской области два новых летальных случая COVID-19 10:22 В Харькове сгорел автомобиль (видео) 10:16 В части домов Харькова сегодня отключат воду 09:53 Астропрогноз на 31 мая 2020 г. 09:35 Вторая попытка. Сегодня SpaceX запустит пилотируемый Crew Dragon на МКС (прямая трансляция) 30.05.2020