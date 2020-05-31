Четверо злоумышленников сбывали наркотическое средство метадон на территории города путем «закладок».

В декабре минувшего года в Управление противодействия наркопреступности поступила информация о том, что группа лиц сбывает метадон по цене 400 грн за дозу. Перечисление денег за «товар» клиенты осуществляли на электронные кошельки.По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, а также незаконный сбыт наркотических средств в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.В ходе досудебного расследования полицейские установили, что организовала преступный бизнес 21-летняя жительница Кривого Рога, которая привлекла в состав группы трех харьковчан. Также она выполняла роль оператора - по телефону принимала заказы от покупателей, а после получения денег давала указание соучастникам спрятать "закладки" по определенным адресам.41 и 44-летние женщины выполняли роль "закладчиц", а 48-летний мужчина на собственном автомобиле перевозил наркотические средства и злоумышленниц. За свой труд за каждую поездку он получал денежные средства в сумме 500 гривен и 2 дозы метадона.29 мая 21-летняя организатор группировки оставила оптовую закладки метадона в определенном месте на территории Полтавской области, о чем сообщила своим соучастникам. Злоумышленники на автомобиле выехали в Полтавскую область, чтобы забрать наркотическое вещество и перевезти его в Харьков для дальнейшего сбыта в розницу и мелко-оптовыми партиями.30 мая работники полиции на блокпосту «Валки» остановили автомобиль «Chevrolet Aveo» под управлением 48-летнего злоумышленника. В салоне автомобиля также находились 41 и 44-летние женщины. В ходе проведения обыска транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли 106 доз метадона, приблизительной стоимостью по ценам «черного рынка» 55 000 гривен, а также мобильные телефоны указанных лиц.В тот же день в городе Кривой Рог полицейские задержали 21-летнюю организатора наркогруппировки. У нее изъяты мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и сообщения женщине о подозрении.Если вина злоумышленников будет доказана в суде, им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.