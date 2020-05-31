Авария произошла утром 31 мая в Купянском районе.

Как сообщают в ГСЧС, Рейсовый автобус ПАЗ «Смородьковка-Купянск» съехал в кювет, в результате чего пострадал водитель 1963 года рождения и пассажир 1952 года.На место происшествия прибыли спасатели 44-й части ДСНС, которые с помощью специального пневматического оборудования деблокировали пострадавшего водителя. Вместе с пострадавшим пассажиром их передали бригаде скорой медицинской помощи.Окончательные обстоятельства ДТП выясняются правоохранительными органами.