Как сообщили в ГУНП Харьковской области, Девушка вечером 29 мая ушла в кафе и не вернулась.

Сахновщинским отделом полиции разыскивается Наталья Кириняченко 2005 года рождения.на вид 14-15 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, длинные окрашенные рыжие волосы.в черную куртку с белым капюшоном, черные джинсы, белую блузку, кроссовки черно-розового цвета.Девушка ранее уходила из дома. Может находиться в городе Перещепино Днепропетровской области.Уважаемые граждане, если у вас есть какая-либо информация о разыскиваемой, просим сообщить в Сахновщинский ОП ГУНП в Харьковской области по телефонам(дежурная часть) или