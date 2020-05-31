Военный пропал 30 мая во время несения службы на наблюдательном посту.
Как сообщает Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины, 30 мая около пяти часов утра, в районе полуострова Чонгар, во время несения службы на наблюдательном посту военные обнаружили отсутствие военнослужащего одного из подразделений Вооруженных Сил Украины.
С момента исчезновения сразу начались поисковые мероприятия, однако они не дали результатов.
По предварительной информации, военнослужащий был похищены во время несения службы. Неподалеку наблюдательного поста обнаружили следы борьбы.
В настоящее время, принимаются все необходимые меры по установлению его места нахождения. Материалы о событии переданы в правоохранительные органы.