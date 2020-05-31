Военный пропал 30 мая во время несения службы на наблюдательном посту.

Как сообщает Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины, 30 мая около пяти часов утра, в районе полуострова Чонгар, во время несения службы на наблюдательном посту военные обнаружили отсутствие военнослужащего одного из подразделений Вооруженных Сил Украины.С момента исчезновения сразу начались поисковые мероприятия, однако они не дали результатов.По предварительной информации, военнослужащий был похищены во время несения службы. Неподалеку наблюдательного поста обнаружили следы борьбы.В настоящее время, принимаются все необходимые меры по установлению его места нахождения. Материалы о событии переданы в правоохранительные органы.