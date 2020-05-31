События В Харькове на "мосту влюбленных" мужчина сделал предложение любимой (видео) Вечерний Харьков 12:45 1176 Видео, харьковского телеграм-канала "ВЕХА" Читайте также Евросоюз ввел новые правила авиаперелетов На границе с Крымом пропал украинский военный. В ЗСУ подозревают похищение Ушла в кафе и не вернулась: в Харьковской области пропал подросток БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Евросоюз ввел новые правила авиаперелетов События 14:15 Лента новостей Евросоюз ввел новые правила авиаперелетов 14:15 Откуда в городе клещи 12:47 В Харькове на \"мосту влюбленных\" мужчина сделал предложение любимой (видео) 12:45 На границе с Крымом пропал украинский военный. В ЗСУ подозревают похищение 11:51 Ушла в кафе и не вернулась: в Харьковской области пропал подросток 11:34 В Харьковской области в ДТП попал автобус: двое людей в больнице 11:27 Комнатные растения улучшат микроклимат квартиры 11:10