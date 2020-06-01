С 27 по 30 мая в Одесской области проходили очередные испытания украинского ракетного комплекса Р-360 Нептун. В Минобороны заявили, что им удалось свести вероятность обнаружения ракеты к нулю.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В Минобороны заявили, что главной особенностью испытаний в этот раз были залповые пуски двух ракет по двум разным морским целям. Выпущенные ракеты сопровождали пилоты на истребителях Су-27."Ракеты являются современным видом вооружения, они управляемые и практически незаметные для вражеских радаров. На данном этапе выпущенные ракеты за 10-15 километров пролета снизились на высоту пяти метров над уровнем моря, сводя вероятность обнаружения ракеты к нулю", - заявили в ведомстве.