С понедельника 1 июня в Украине начинается очередной этап ослабления карантина.

С этого дня открываются спортивные залы, бассейны, начинается межобластное транспортное сообщение, сообщил Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 31 мая.- У нас наступает следующий этап смягчения карантинных мероприятий. Хотел бы сосредоточить, что с завтрашнего дня у нас будет разрешена работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, также начинается межобластное сообщение всеми видами транспорта,– сказал он.Степанов отметил, что Министерство здравоохранения дало рекомендации по пользованию спортзалами, фитнес-центрами и бассейнами.Министр назвал основные из них:- измерение температуры и обработка антисептиком на входе;- 1 человек на 10 кв.м;- запрет на многоразовые полотенца;- работники должны носить маски;- СПА-зоны и массажи запрещены.По словам Степанова восстановление межобластных транспортных перевозок в проблемных регионах возможно с ограничениями. В частности, в транспорте возможно заполнение лишь 50% всех мест. Также все пассажиры должны находиться в масках. В случае обострения ситуации в регионе областная комиссия может принять решение временно приостановить межобластное сообщение.