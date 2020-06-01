С наступлением лета онкологи не устают напоминать людям о необходимости соблюдать безопасность на солнце. Чрезмерное воздействие солнца увеличивает риск развития рака кожи, который является наиболее распространенным раком во многих развитых странах.

- Коронавирус COVID-19 вынудил людей оставаться в помещении, и многие стремятся вернуться к занятиям на свежем воздухе с отменой некоторых карантинных мер», - говорит доктор Лаура Макарофф, старший вице-президент по профилактике и раннему обнаружению рака в Американское онкологическое общество (ACS). - «По мере того, как все больше людей выходят на улицу, практика социального дистанцирования и избегания скопления людей по-прежнему очень важна для снижения риска передачи коронавируса. Важно не забывать о рисках пребывания на солнце и солнечных ожогов и принимать соответствующие меры для защиты кожи.По данным ACS, меланома, самый смертоносный тип, составляет около 1% всех случаев рака кожи. Но рак кожи хорошо предотвратим. Более 90% случаев вызваны воздействием ультрафиолетового излучения солнца или загара в помещении.Вы можете уменьшить риск путем:- Не загорать - никакой загар не является безопасным загаром.- Нанесите большое количество солнцезащитного крема широкого спектра с минимум 30 SPF (солнцезащитный фактор).- Носите солнцезащитную одежду и шляпы с широкими полями.- Ищите тень с 10 до 16 часов, когда солнце самое сильное.- Будьте особенно осторожны возле воды, снега и песка.