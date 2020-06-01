Правительство Украины изменило правила прописки. Отныне при регистрации человека, не достигшего совершеннолетия, не станут требовать подтверждения права на проживание в жилье по адресу регистрации родителей или их представителя.

Если таких документов нет, жилплощадь находится в ипотеке или в доверительной собственности, регистрировать будут с согласия собственника, ипотекодержателя.При этом сотрудник, к которому граждане пришли для получения регистрации, сможет проверить принадлежность жилья в Госреестре прав на недвижимое имущество.Факт того, что жилье находится в доверительной собственности или в ипотеке можно указать в заявлении на регистрацию. Таким образом можно зафиксировать намерение добросовестного выполнения обязательств.