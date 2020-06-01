Встречу двух жирафов, которые решили устроить смешную "драку за лидерство", записали на видео.

Об этом пишет The Sun.Жительница Зимбабве прогуливалась по местному парку, когда заметила двух жирафов, которые «выясняли отношения». В какой-то момент один из них просунул свою длинную шею под заднюю ногу противника и едва не ударил оппонента в стиле кунг-фу.Стоит отметить, что такое поведение очень необычно для этого вида животных. Смелые жирафы понравились пользователям сети, которые сравнили увиденное с практикой йоги или кунг-фу.