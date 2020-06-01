Встречу двух жирафов, которые решили устроить смешную "драку за лидерство", записали на видео.
Об этом пишет The Sun.
Жительница Зимбабве прогуливалась по местному парку, когда заметила двух жирафов, которые «выясняли отношения». В какой-то момент один из них просунул свою длинную шею под заднюю ногу противника и едва не ударил оппонента в стиле кунг-фу.
Стоит отметить, что такое поведение очень необычно для этого вида животных. Смелые жирафы понравились пользователям сети, которые сравнили увиденное с практикой йоги или кунг-фу.