Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина не будет создавать вакцину против коронавируса, который продолжает атаковать страну.

Об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода".- Около 70 разработок идет вакцины против коронавирусной болезни. Да, это не быстрое время. И с момента начала разработки до завершения может пройти в среднем 18 месяцев. Мы понимаем, что имеем пятый месяц циркуляции возбудителя в нашей популяции, поэтому вакцину ожидать стоит, но не стоит ее вот-вот, очень быстро. Хотя некоторые разработки вакцины уже пошли на вторую и третью стадии клинических исследований, - рассказал Ляшко.По его словам, украинских разработок среди них нет.- Мы обращались в Академию медицинских наук, в Академию наук с вопросом того, можно ли в Украине надеяться на разработку вакцины. Наши академии ответили, что нам надо сначала инвестировать в разработку лабораторных мощностей, на которых можно проводить эти исследования, а затем уже говорить о полноценной разработке собственной вакцины, - сказал он.Однако в Украине могут разработать лекарство от коронавируса, например, в Германии в лабораториях проверяются какие-то украинские лекарства.- И у нас в Украине сейчас проходят клинические испытания четыре из них, - рассказал Ляшко.