Бывший советник президента РФ по экономике Андрей Илларионов считает, что Украина должна брать пример с Финляндии, которая в 1939 году противостояла СССР, и сама противостоять агрессии России в Крыму и на Донбассе, не дожидаясь помощи со стороны.

Об этом он рассказал в интервью сайту "Сегодня".– Если Украина не будет сопротивляться сама, то не поможет никто. В этом циничном мире не помогают тому, кто не сопротивляется сам. Это не гарантия, что будут помогать, это шанс. Если жертва не сопротивляется, то помогать не будет никто. Более того, многие будут отговаривать, мол, не надо сопротивляться, потому что отсутствие сопротивления избавляет другие страны от прямой или косвенной помощи. Поэтому многие заинтересованы в том, чтобы Украина не сопротивлялась. Но не сама Украина, – подчеркнул эксперт.Он напомнил, что в 1939 году, когда СССР напал на Финляндию, финнов не поддержал никто, они сопротивлялись в одиночку.– И если мы сравним соотношение военных, экономических, демографических потенциалов Финляндии и СССР в 1939 году с сегодняшним соотношением потенциалов Украины и России, то сравнение будет в пользу Украины. Возможностей для сопротивления у Украины сегодня намного больше. У Украины есть реальные союзники. Положение Украины сегодня несравнимо лучше, чем у Финляндии в 1939 году. Остается дело за малым, но самым важным – за желанием и готовностью к сопротивлению агрессии, – подчеркнул Илларионов.