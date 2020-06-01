Российские врачи на камеру признали, что принимали участие в боевых действиях на Востоке Украины. Они требуют от властей обещанные за это выплаты.

Видео обнародовано 28 мая на YouTube-канале «Достояние Отечества Народ».Видео было снято в российском городе Гуково в Ростовской области. Медики города устроили пикет, на котором вначале требовали в администрации города надбавок за лечение пациентов с коронавирусом.Затем они стали рассказывать, что претензии у них есть и к правительству РФ. Пять лет назад им якобы обещали заплатить за выезды в Украину и тоже не заплатили.«Отдельный разговор по Украине (смотреть с 6:34). С 2014 года нам обещали выплатить деньги, «боевые». «Боевые» пропали. «Боевые» – это мы вывозили раненых с территории Украины под бомбежками… «Боевые» не получили не только «скорые», но и врачи, что шили их», – сказал один из врачей.«Просто нам потом запретили об этом говорить», – добавила еще одна участница пикета.В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.