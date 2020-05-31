Мужчина зашел в подъезд с 12-летней девочкой и начал к ней приставать.

Инцидент произошел вечером 29 мая на проспекте Гагарина. Мужчина вошел в подъезд вслед за ребенком, где начал к ней приставать."Зашёл за ней в подъезд и начал ее обнимать и говорить: «все хорошо»", - написали авторы, разместившие видео в соцсетях.Девочку спасла соседка, которая спугнула злоумышленника.Как сообщают журналисты NewsRoom со ссылкой на пресс-службу Главного управление Национальной полиции, после инцидента мать пострадавшей девочки обратилась в правоохранительные органы, которые зарегистрировали информацию в Журнале единого учета правонарушений и занимаются проверкой всех обстоятельств.