В США совершил первый полет самый большой в мире гидроэлектросамолет. Он «почти бесшумно» сделал в течение получаса несколько кругов в штате Вашингтон.

Аппарат разработан компанией MagniX на основе поршневого гидросамолета Cessna Grand Caravan 208. Двигатель Magni500 может развить частоту вращения вала до 1,9 тыс. в минуту.Разработчики ожидают, что к 2021 году Управление гражданской авиации США (FAA) выдаст разрешение на регулярные рейсы, и тогда аппарат сможет совершить первый полет с пассажирами.