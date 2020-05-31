Предлагаем вашему вниманию подборку самых основных новостей, которыми жил Харьков в последнюю неделю весны 2020.

В Харьковской области в ДТП попал автобус: двое людей в больнице

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