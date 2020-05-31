Предлагаем вашему вниманию подборку самых основных новостей, которыми жил Харьков в последнюю неделю весны 2020.
Глава ХОГА впервые с 2018 года задекларировал доход
До этого, имея на счетах сотни тысяч долларов наличными, и работая адвокатом, чиновник не декларировал доход.
В Харькове открыли метро
После двухмесячного перерыва из-за карантина, в Харькове возобновил свою работу Метрополитен. Работать «подземка» будет в обычном режиме, однако пускать будут лишь тех, кто в масках или респираторах.
Юлия Светличная передала больницам Харьковской области медицинское оборудование
Нардеп передала медикам Лозовского района Аппарат для контролируемой гипотермии, аппаратуру для дезинфекции медицинского оборудования, а также средства индивидуальной защиты.
«Про то, что такая работа недопустима, мы говорили уже давно», – в областной инфекционной больнице критическая ситуация
По словам персонала больницы, возникшие проблемы стали следствием того, что в руководстве области не слышали замечания опытных медиков.
Директору областной инфекционной больницы Павлу Нартову стало хуже
Состояние заболевшего COVID-19 директора Харьковской областной инфекционной больницы Павла Нартова резко ухудшилось.
В Харькове полиция инициировала проверку по факту конфликта у B2B Jewelry
28 мая у здания B2B Jewelry произошла конфликтная ситуация между харьковскими активистами и сотрудниками компании, которая, по мнению журналистов-расследователей, в частности Bihus.info, является мошеннической структурой.
«Согласовано с облгосадминистрацией»: в Харьковской области более чем в два раза выросли цены на проезд в электричках
Если раньше первые пять километров обходились пассажирам в 3 грн. 50 копеек, то согласно новым тарифам людям придется заплатить 8 грн. за то же расстояние.
В Харьковской области в ДТП попал автобус: двое людей в больнице
Авария произошла утром 31 мая в Купянском районе.