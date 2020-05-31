Стоимость новой недвижимости площадью 95,5 кв.м., чиновник в своей декларации не указал.

Глава ХОГА Алексей Кучер подал декларацию за 2019 год, согласно которой состояние чиновника по сравнению с 2018 годом изменилось.Так, у семьи председателя ХОГА появилась новая квартира, общей площадью 95,5 м. кв, стоимость которой чиновник не указал.Также остается загадкой и то, за какие средства семье Кучера удалось купить квартиру, цена на которую на рынке недвижимости стартует от 1 миллиона 800 тысяч гривен.Согласно декларации, за время работы народным депутатом, нынешний глава ХОГА заработал 22 тысячи 300 гривен в партии Слуга народа и 99 тысяч 638 гривен в управлении делами аппарата Верховной Рады.Кроме того, семья губернатора продала Mitsubishi Outlander 2003 года выпуска за 49 тысяч гривен, а также потратила 7 тысяч долларов наличных средств.