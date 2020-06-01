1 июня в Украине отмечают Международный День защиты детей.

В преддверии праздника, учреждённого в ноябре 1949 года решением конгресса Международной демократической федерацией женщин, народный депутат Украины Юлия Светличная посетила Песочин.В рамках визита надреп встретилась с семьями, воспитывающими в стенах детских домов семейного типа от 5 до 13 детей, судьба которых, по разным причинам, лишила их возможности расти с настоящими родителями.Об этом нардеп написала на своей странице в Facebook."Накануне Дня защиты детей не могла не посетить своих давних знакомых. Семьи, воспитывающие детей-сирот всегда будут иметь мою поддержку. Интересно пообщались. Очень ценю искренние встречи"