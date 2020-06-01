59-летняя потерпевшая с многочисленными ушибами была доставлена в больницу.

31 мая около 10:00 в квартиру женщины по улице Бучмы под предлогом покупки собаки вошли трое неизвестных в медицинских масках. Мужчины начали бить потерпевшую, а затем связали ее телефонным проводом.Завладев деньгами в сумме 50 долларов США, 1000 гривен, а также мобильным телефоном, ключами от квартиры и дачи, злоумышленники скрылись.Крики потерпевшей услышали соседи и вызвали медиков и полицию.Информация о событии зарегистрирована в Московском отделении полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. В настоящее время полицией проводится комплекс мероприятий по установлению личностей злоумышленников и их задержания