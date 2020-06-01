Сейчас решается вопрос о наложении ареста на выявленную табачную продукцию.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины, в одном из гаражней в селе Гатище Волчанского района правоохранители изъяли 64 коробки с табачными изделиями Ростовской табачной фабрики без акцизных марок на упаковках. Общее количество изъятых пачек составила 30 260 штук.Санкции статей предусматривают наказание до 8 лет лишения свободы с конфискацией и уничтожением незаконно произведенных или приобретенных товаров