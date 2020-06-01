Харьковчане просят оптимизировать сеть трамвайных маршрутов. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте горсовета.

"В целях целесообразности и оптимизации маршрутов электротранспорта, а также для комфорта пассажиров предлагаю отменить 23-й трамвайный маршрут, усилив вместо него 26-й маршрут, как это было в период карантина. Практически 23-й маршрут полностью дублирует 26-й, в то время как на протяженном 26-м маршруте наблюдается очень большой пассажиропоток, и интервалы движения следует уменьшить", - сказано в тексте.Сейчас трамвай №23 ходит от улицы Льва Толстого до станции "Юго-Восточная" (плиточный завод), а трамвай №26 - от плиточного завода до парка Горького.Напомним, чтобы петиция была рассмотрена горсоветом, она должна набрать 5 000 подписей за 90 дней.