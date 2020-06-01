События Ремонт моста в Харькове «обеспечит» автомобилистам пробки (видео) Вечерний Харьков 09:40 947 Об этом сообщает харьковский телеграм-канал. «Московский мост ремонтируют. Ждём пробок»,- сказано в подписи к выложенному видео. Читайте также Стал известен список полицейских камер в Харькове На Харьковщине зафиксированы новые случаи коронавируса Трагедия в центре Харькова – погибли мать и ребенок (видео) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Стал известен список полицейских камер в Харькове События 10:15 Лента новостей Стал известен список полицейских камер в Харькове 10:15 В Украине начинается новый этап ослабления карантина 09:50 Ремонт моста в Харькове «обеспечит» автомобилистам пробки (видео) 09:40 На Харьковщине зафиксированы новые случаи коронавируса 09:31 Трагедия в центре Харькова – погибли мать и ребенок (видео) 09:25 В Харькове трое неизвестных избили и ограбили женщину в собственной квартире 09:10 Украинские оружейники испытали ракету-«невидимку» (видео) 08:55