По состоянию на 1 июня в Харькове зафиксировано 644 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 1 823 подозрения на COVID-19, из которых 1083 случая подтверждено. Под подозрением остаются 243 человека, из них 187 - жители Харькова. Также за это время 501 пациент выздоровел, 47 - умерли.По данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения, на 1 июня в Украине подтверждено 24 012 случаев COVID-19, из них 718 летальных, 9 690 пациентов выздоровели. За последние сутки зафиксировано 340 новых случаев. В целом заболели 1 725 детей и 4 621 медик.