Движение транспорта по ул. Броненосца «Потемкин», на участке от пр. Московского до пер. Брянского, будет запрещено с 8:00 2 июня до 17:00 12 июня.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией тепловых сетей.Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: пр. Московскому, пл. Защитников Украины и ул. Тарасовской.Также в это время будет запрещено движение городского пассажирского транспорта на разворотном кругу «Ст. м. «Защитников Украины», расположенного по ул. Броненосца «Потемкин».Автобус №260э будет объезжать указанный участок следующим образом:при движении в сторону центра: - пр. Московский - пл. Защитников Украины - ул. Броненосца «Потемкин».;при движении от центра: - ул. Броненосца «Потемкин» - пер. Брянский - ул. Тарасовская - пр. Московский и далее по маршруту.Кроме того, с 6:00 2 июня до 17:00 12 июня будет запрещено движение троллейбусов по ул. Броненосца «Потемкин» и пр. Московскому, на участке от разворотного круга «Ст. м. «Защитников Украины» до разворотного круга «Ст. м. «Московский проспект».Троллейбус №13 будет курсировать так: разворотный круг «Парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский - разворотный круг «Ст. м. «Московский проспект».