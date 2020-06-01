19 деревьев было повалено в Харькове в результате сильного ветра по состоянию на 9:00 1 июня.

Как сообщили в Департаменте коммунального хозяйства, по два дерева упало на зеленых зонах в Индустриальном, Московском и Шеченковском районах. Еще по одному случаю зафиксировано в Холодногорском, Киевском и Новобаварском районах. На данный момент все деревья распилены и вывезены.По информации Департамента жилищного хозяйства, на придомовых территориях из-за непогоды было повалено десять деревьев и 16 больших веток. Часть из них коммунальщики уже распилили и вывезли, остальные деревья - убирают.