Тела 42-летней женщины и ее шестимесячного ребенка были обнаружены во дворе дома по ул.Культуры сегодня, 1 июня.

По данным полиции, женщина проживала с сыном и 53-летним мужчиной в доме на 19-м этаже.По факту смерти ребенка сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.По факту смерти женщины открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".Сейчас полицией устанавливаются все обстоятельства произошедшего.