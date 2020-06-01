Глаза — первое, на что мы обращаем внимание при личном общении. И вместе с тем это самая нежная и чувствительная зона на лице, которая требует особого ухода. Как выбрать крем под глаза, особенно когда хочется попробовать новый бренд или формулу?

1. Крем для век VitaminClub с гиалуроновой кислотой и витаминным комплексом

2. Крем для кожи вокруг глаз Nivea Q10 Power









3. Разглаживающий гидро-крем для кожи вокруг глаз Lirene

4. Восстанавливающий флюид NATURE.med «Власть над временем»

5. Гель для кожи вокруг глаз ZIAJA против мешков с экстрактом шалфея