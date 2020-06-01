Глаза — первое, на что мы обращаем внимание при личном общении. И вместе с тем это самая нежная и чувствительная зона на лице, которая требует особого ухода. Как выбрать крем под глаза, особенно когда хочется попробовать новый бренд или формулу?
Отличным подспорьем становятся отзывы о незнакомом продукте. Мы собрали и составили рейтинг кремов вокруг глаз, которые заслужили восторженные отклики покупательниц национальной сети EVA.
Зачем же нужен отдельный крем для век? Ответ — в особом строении эпидермиса. Кожа в орбитальной зоне крайне тонкая и практически не имеет собственной защиты, поскольку там нет желез, выделяющих себум. Из-за этого именно вокруг глаз собираются первые морщинки и теряется контур век. Поэтому не откладывайте уход на потом — присматривайтесь к продуктам рейтинга и выбирайте идеальный для себя: https://eva.ua/024-273-274/kremy-lica/filter/klass-73349/
1. Крем для век VitaminClub с гиалуроновой кислотой и витаминным комплексом
Формулы anti-age доминируют в этом сегменте продукции, и первый продукт из рейтинга принадлежит именно к этой категории. Крем на основе фуллереновой воды борется с первыми признаками старения, а также уменьшает отечность и темные круги под глазами. Комплекс витаминов, натуральных масел и экстрактов дает удивительный эффект: пользовательницы отмечают, что средство разглаживает морщинки как на молодой, так и на возрастной коже. Бонус: большой объем 45 мл, которого хватит надолго.
2. Крем для кожи вокруг глаз Nivea Q10 Power
Коэнзим Q10 и креатин — мощный союз против преждевременного старения. Это естественные активные компоненты, которые содержатся в клетках эпидермиса и отвечают за ее молодость. Крем борется с морщинами изнутри, повышая выработку естественного коллагена, что поддерживает упругость кожного покрова.
3. Разглаживающий гидро-крем для кожи вокруг глаз Lirene
Это средство польского бренда можно применять для ежедневного ухода за кожей любого возраста. Альга интенсивно насыщает клетки влагой. Фолиевая кислота защищает кожный покров от УФ-излучения и ускоряет регенерационные процессы. Ионы меди повышают эластичность и упругость нежной зоны.
4. Восстанавливающий флюид NATURE.med «Власть над временем»
Флавоны лука
— отличительный компонент продукции NATURE.med, который обладает интенсивным омолаживающим действием. Формула укрепляет коллагеновые волокна, замедляя их разрушение, а кофеин и липовитамин А снимают припухлость и отеки, делая взгляд свежим и отдохнувшим. Крем от морщин под глаза предназначен для возраста 35+.
5. Гель для кожи вокруг глаз ZIAJA против мешков с экстрактом шалфея
Стресс, недосып и, будем откровенны, не самый здоровый образ жизни делают свое дело — даже восьмичасовой сон не спасает от синяков и мешков. Легкий гель польской компании способен вернуть отдохнувший вид. Производитель рекомендует наносить продукт на ночь. Формула подходит для любого возраста и типа кожи, в том числе и людям, которые носят контактные линзы.