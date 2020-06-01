В харьковской инфекционной больнице – одна комиссия за другой. Проверка облздрава реального результата по выведению медучреждения из критического состоянии не дала. Итоги министерской проверки пока не озвучены, но специалисты МОЗ пришли в ужас от организации лечения больных Covid-19 на Харьковщине. Как сегодня обстоят дела в областной инфекционной больнице?

Держитесь, все будет хорошо!

Мнение специалистов облздраву не указ

Потребность в персонале область проигнорировала

Врачи инфицировались из-за переутомления

Напомним, в Областной клинической инфекционной больнице сложилась критическая ситуация: палаты перегружены, коллектив работает на пределе возможностей, около трех десятков медиков, в том числе директор больницы, заразились коронавирусом. Руководство медучреждения информировало о проблемах облгосадминистрацию, но безрезультатно. А когда ситуация получила широкую огласку, в ХОГА инициировали экспертную проверку больницы. Но вместо анализа причин, выводов и реальных мер для разрешения ситуации – заявления о политизации и сведение проблемы к личному конфликту между директором больницы Павлом Нартовым и директором профильного департамента ХОГА Вадимом Иванниковым.В свою очередь, коллектив больницы обратился к министру здравоохранения Максиму Степанову с письмом, в котором рассказал и о перегруженности учреждения, что привело к нарушениям противоэпидемических норм, и о перебоях с лекарствами, и о нехватке персонала, и об отсутствии реакции областного профильного департамента. Министр отреагировал на обращение медиков и создал спецкомиссию, которая провела очередную проверку лечебного учреждения. Ее результаты обнародуют позже.– Министерскую комиссию возглавляла профессор, доктор медицинских наук Ольга Голубовская, которая является лучшим в стране специалистом по инфекционным зпболеваниям и экспертом ВОЗ, – рассказывает заведующий кафедрой анестезиологии, детской анестезиологии и интенсивной терапии ХМАПО профессор, доктор медицинских наук Владимир Корсунова. – Она просто в ужас пришла от того, что творится в Харькове по части организации лечения больных Covid-19. А отличие от представителей областной комиссии, которые стучали кулаками и топали ногами, Ольга Анатольевна восприняла ситуацию в инфекционной больнице с пониманием. Как специалист, инфекционист высочайшего уровня она действительно понимает, как все должно быть. Она была возмущена, что Департамент охраны здоровья ХОГА проигнорировал приказы МОЗ. Хотелось бы верить, что эта проверка все-таки внесет позитив в сложившуюся ситуацию.Кстати, после посещения харьковской инфекционки Ольга Голубовская написала на своей странице в «Фейсбуке»: «Мои любимые инфекционные стационары, о которых НСЗУ просто забыла. Как же я их люблю! Так же, как и неистовых фанатиков своего дела коллег-инфекционистов. Держитесь, дорогие, все будет хорошо! Вместе все преодолеем».Двухнедельная проверка областной инфекционной больницы, инициированная губернатором, по словам Владимира Корсунова, никакого результата не дала. Со стороны областной власти не было предпринято никаких действий для того, чтобы больница функционировала нормально.– С самого начала работа была организована Департаментом охраны здоровья ХОГА неправильно, с нарушением приказов МОЗ по диагностике пациентов. Согласно плану МОЗ при заполнении на 50–70% больницы первого уровня, каковой является харьковская инфекционка больница, открывается на прием пациентов больница второго уровня и так далее. Что вместо этого сделали в областном департаменте? Распорядились пациентов, поступающих в инфекционку с подозрением на Covid-19, но имеющих отрицательный ПЦР-тест, переводить в другую больницу – сейчас в 17-ю, а до этого была 13-я, – говорит Владимир Корсунов.Это, по словам врача, абсолютно некорректное решение, поскольку отрицательный ПЦР-тест вовсе не является стопроцентной гарантией, что пациент не инфицирован. Таким образом, попадая из инфекционки в другую больницу, больной человек заражает там всех, кто его окружает, в том числе и медперсонал.– Метод полимеразно-цепной реакции вообще-то считается высокочувствительным методом, почти на сто процентов, но только не по отношению к Covid-19. В этом случае ПЦР имеет максимум чувствительности 75% в течение первой недели болезни. Это значит, что при однократном тестировании четырех человек с клиническими проявлениями Covid-19 у одного из них ПЦР-тест обязательно будет отрицательным. Если же пациент поступил в стационар не на первой неделе болезни, а на второй (как правило, именно в этот срок развивается пневмония), частота положительных результатов ПЦР снижается до 20%. Это значит, что из пяти больных Covid-19 только у одного будет положительный ПЦР-тест, – поясняет Владимир Корсунов. – А дальше происходит совершенно безумное действие – с пациента снимают диагноз Covid-19 и отправляют в другую больницу. Во всем мире, в том числе и в Украине (согласно распоряжению МОЗ) ставить, подтверждать или снимать диагноз «Covid-19» можно только после комплексного обследования (лабораторного, рентгенологического, КТ). Речь идет о людях с типичными проявлениями коронавируса, но отрицательным результатом ПЦР-теста.Однако в областном департаменте этого не хотели понимать, отмечает Владимир Корсунов, и настаивали, чтобы пациента на основании одного только отрицательного ПЦР-теста отправляли из инфекционки в больницу второй линии.– Тогда как пациентов с типичной клиникой нужно было оставлять в областной инфекционной больнице, а когда она заполнится, открывать другую больницу – второй линии – и заполнять ее точно также, ориентируясь не только на ПЦР-тест. И так далее. Однако по сей день ничего в этом плане не изменилось, – констатирует специалист.Инфекционка по-прежнему остро нуждается в специалистах.– Врачей меньше, чем должно быть по штату, поэтому часть отделений закрыты, пациентов не принимают – просто физически некому обслуживать, – продолжает Владимир Корсунов.По его словам, в 200-коечной больнице 40 коек интенсивной терапии должны быть обеспечены кислородом, аппаратами инвазивной и неинвазивной вентиляции и персоналом, который в состоянии оказывать помощь в рамках интенсивной терапии. То есть должны быть анестезиологи, медсестры-анестезисты.– Больные должны осматриваться квалифицированными специалистами в области интенсивной терапии, а не только инфекционистами. Они должны находиться под наблюдением и контролем, им нужно корректировать поддерживающую терапию. Все это невозможно осуществить, – сетует врач. – Хотя конкретные требования еще в марте были отражены в справке, которую подготовили ведущие специалисты областной инфекционной больницы для Департамента охраны здоровья ХОГА. Расписали все, что нужно предпринять, чтобы инфекционка могла адекватно оказывать помощь пациентам с Covid-19. Никто на просьбы врачей не отреагировал.По словам Владимира Корсунова, больница не была доукомплектована медперсоналом – облздрав фактически проигнорировал потребность в дополнительных специалистах. Никаких действий со стороны облгосадминистрации для того, чтобы медучреждение функционировало нормально, не последовало.Пренебрежение облздрава требованиями специалистов-медиков и привело к массовому инфицированию медперсонала инфекционной больницы, отмечает Владимир Корсунов.– Поскольку требования не были реализованы, это привело к чрезвычайной нагрузке, к переутомлению медработников и как следствие – к пренебрежению средствами индивидуальной защиты. Возьмем повседневную ситуацию. Больному стало плохо – вас снова вызвали, вы побежали, забыв должным образом защититься. А потом, усталость так выматывает, что вы думаете: да я уже «хапнул», что мне терять? Если человек находится на пределе своих возможностей, у него притупляется инстинкт самосохранения. И пошла цепная реакция…Владимир Корсунов уверен: нужно было не истощать больницу первой линии, а открывать учреждения следующих линий.Кроме того, в инфекционной больнице так и не решена проблема с нехваткой специфических лекарств.– Вылечат ли пациента за бюджетные деньги? Думаю, что легкую форму Covid-19 вполне могут вылечить, потому что лечения от него, положа руку на сердце, пока не существует. Лечение Covid-19 носит скорее симптоматический, поддерживающий характер. И выздоровление наступает своим чередом. Или не наступает, – говорит врач. – А вот в более тяжелых случаях, когда пациенты поступают в отделение интенсивной терапии, может потребоваться определенная помощь извне с приобретением «Актемры» – препарата, который применяется при цитокиновом шторме.31 мая стало известно, что накануне в инфекционной больнице побывал губернатор.