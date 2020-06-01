Первый в Украине Центр доступа к цифровым возможностям открыли сегодня, 1 июня, в Центре предоставления административных услуг на Гимназической набережной, 26 в Харькове.

В открытии центра приняли участие заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот, директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская, а также партнер проекта - представитель «Powercode Academy» Игорь Клевцов.Как сообщил вице-мэр, в Центре доступа харьковчане смогут получить информацию о всех городских услугах, а также научиться пользоваться электронными сервисами Харькова. В частности, получить цифровую электронную подпись, сформировать онлайн справки на «Портале электронных сервисов», зарегистрировать личный кабинет на медицинском портале «Helsi.me», записаться в электронные очереди и пр. Также в центре все желающие смогут пройти образовательные курсы на национальной платформе «Дія. Цифрова освіта», по окончании которых получить соответствующий сертификат.- Мы ожидаем большой спрос на этот сервис. В дальнейшем мы обязательно подкрепим его целевой программой повышения цифровой грамотности, которая будет включать в себя не только вопросы размещения таких центров, но и доработку методологических курсов, чтобы информация, которая здесь предоставляется, была понятна и доступна харьковчанам, - подчеркнул Олег Дробот.В центре оборудовано рабочее место, которое оснащено компьютером, наушниками, информационными материалами. Также для удобства посетителей работает консультант, который поможет быстро обучиться цифровой грамотности. Как отметили партнеры проекта, при необходимости количество рабочих мест будет увеличено.- Сегодня практически весь мир погружен в цифровое измерение, и мы видим большую пользу в открытии подобных центров доступа, чтобы как можно больше людей осваивали цифровые технологии и сервисы. И могу сказать с уверенностью, что опыт Харькова в этой сфере - один из лучших в Украине, - отметил Игорь Клевцов.По словам Виктории Китайгородской, наибольшей популярностью услуги центра будут пользоваться, в первую очередь, у пожилых людей, которые не имеют свободного доступа к интернету.- На практике мы видим, что очень большое количество горожан, особенно пожилого возраста, которые обращаются к нам за услугами, испытывают трудности в использовании электронных сервисов. Поэтому мы с партнерами решили организовать такое рабочее место именно в ЦПАУ. Я считаю, такой шаг предоставит новые возможности горожанам для доступа к цифровым технологиям, - отметила директор департамента.Воспользоваться рабочим местом все желающие могут ежедневно с 14:00 до 18:00, кроме выходных. Регистрироваться для посещения центра не нужно, услуги предоставляются бесплатно.В рамках открытия центра состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между «Powercod Academy» и CDTO Харькова. Документ подписали Игорь Клевцов и Олег Дробот соответственно.Вице-мэр отметил, что в планах города - создать подобные рабочие места во всех центрах предоставления админуслуг города, а также в сервисных центрах мобильных операторов и магазинах по продаже смартфонов.