Об этом сообщает харьковский телеграм-канал.


«ДТП не доезжая Валок, на Киевской трассе (поворот на Снежков). Фура решила навпростець»,- сказано в подписи к выложенному видео.

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