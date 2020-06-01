Полицейские Харькова привлекли к ответственности женщину, которая совершила домашнее насилие в отношении своей матери.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области, в Киевское отделение полиции поступило сообщение от 58-летней жительницы Салтовки, которая рассказала, что между ней и ее 33-летней дочерью возник конфликт. Девушка бросалась на мать и громила имущество.На вызов выезжала мобильная группа реагирования, которая специализируется на фактах домашнего насилия.Сотрудники полиции составили на обидчицу административный протокол по статье 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административных правонарушениях.После того, как полицейские составили протокол, нарушительница выбежала из квартиры и, разбив окно на лестничной клетке пятого этажа, пыталась выпрыгнуть. Благодаря реакции сотрудников полиции покончить с собой ей не удалось. На место также выезжала бригада скорой помощи, которая доставила женщину в одно из медицинских учреждений.