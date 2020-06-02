Рынок новых легковых автомобилей в Украине по итогам мая упал на 15%. За месяц украинцы приобрели и зарегистрировали около 6 тысяч новых машин.

Об этом свидетельствуют данные ассоциации Укравтопром, обнародованные 1 июня.Так, самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей в мае, как и годом ранее, стала Toyota. В течение месяца 1026 автомобилей японского производителя пополнили украинский автопарк. Свой результат годичной давности Тойота ухудшила на 17%.На втором месте вновь Renault, в активе которой 851 регистрация – на 12% меньше, чем годом ранее.Третья позиция и 51% роста у KIA, автомобили которой выбрали 671 автомобилист. Рост спроса на автомобили KIA поднял в майском рейтинге эту корейскую марку сразу на две ступеньки.На четвертом месте – Skoda, годом ранее занимавшая шестое место. Но, несмотря на подъем в рейтинге, реализация авто этой марки сократилась на 9% – до 289 шт.Замыкает пятерку лидеров мая с результатом 270 зарегистрированных авто Mercedes-Benz, в прошлом году занимавший лишь 14 место. Спрос вырос на 71%.Самым популярным автомобилем месяца стал KIA Sportage с результатом – 593 регистрации.Всего за пять месяцев 2020 года свои первые регистрационные номера получили почти 30 000 легковых автомобилей. Это на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.В ассоциации напомнили, что с 12 мая сервисные центры МВД начали восстанавливать свою работу. До этого времени зарегистрировать новый автомобиль можно было исключительно в дежурных СЦ через электронные каналы связи.