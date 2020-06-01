События В Харьковской области открылись детские сады (видео) Вечерний Харьков 19:12 107 С 1 июня, в связи с послаблением карантинных ограничений, в регионе начали работать детские сады. Подробности в сюжете телеканала «р1» Читайте также Гибель женщины с ребенком в Харькове: появились подробности трагедии (видео) ЮЖД отправила в рейсы пригородные поезда В Харькове начал работу Центр доступа к цифровым возможностям БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Гибель женщины с ребенком в Харькове: появились подробности трагедии (видео) События 19:36 Лента новостей Гибель женщины с ребенком в Харькове: появились подробности трагедии (видео) 19:36 В Харьковской области открылись детские сады (видео) 19:12 ЮЖД отправила в рейсы пригородные поезда 19:06 В США испытали в небе самый большой электросамолет в мире (видео) 18:49 В Харькове начал работу Центр доступа к цифровым возможностям 18:30 Харьковчанка издевалась над матерью и пыталась покончить с собой 18:26 Фура под Харьковом угодила в «ловушку для мамонтов» (видео) 18:19