С 1 июня, в связи с послаблением карантинных ограничений, в регионе начали работать детские сады.


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