Мощное строительство инфраструктурных объектов, которое велось в нашем регионе в период губернаторства Юлии Светличной, практически остановилось. Объекты, которые сдаются при нынешней власти, практически полностью были построены во время каденции предыдущего руководителя области.

Надежды на нынешнее руководство областью нет

Больно смотреть на то, что происходит

Все было реализовано предыдущей командой

Последние несколько лет, когда Харьковщину возглавляла Юлия Светличная, регион активно развивался. В районах строились и обновлялись инфраструктурные объекты, которых люди ждали десятилетиями, – школы, детские сады, районные больницы, дома культуры, физкультурно-оздоровительные комплексы. С приходом нового губернатора практически все работы остановились. На сегодняшний день почти полсотни объектов заморожены.Показательная ситуация сложилась в Песочине. На днях там побывала народный депутат Украины Юлия Светличная. При ее поддержке там уже завершилось строительство школы и одного из первых в Харьковской области современных спортивных комплексов– Песочин. Здесь у меня много друзей. Именно здесь мы построили одну из лучших школ в Украине и один из первых в области современных спортивных комплексов. И эти события были действительно праздником для Песочина, потому что люди давно ждали изменений. И это была не реконструкция или капитальный ремонт, а строительство новых объектов, – отметила Юлия Светличная.Однако остаются важнейшие объекты, которые практически готовы, но строительство остановилось из-за отсутствия финансирования.– Два года назад с нуля началось строительство начальной школы и детского сада. Людям это обещали более 20 лет. Очень важный объект для песочинцев. На конец 2019 года готовность составляла 95%. Надо завершать! К сожалению, в этом году средства на строительство поступили из государственного бюджета только в конце мая. Понимая, что остановить строительство невозможно, местные власти Песочина приняли решение не ждать, когда Государственный фонд регионального развития выполнит взятые на себя обязательства, а продолжить финансирование завершающих работ из поселкового бюджета. Поддерживаю ответственных руководителей и благодарна местным налогоплательщикам, – сказала Юлия Светличная. – Обязательно проконтролируем, чтобы государство выполнило свои финансовые обязательства перед громадой Песочина.Десятилетиями жители большого жилмассива «Надежда» в Песочине ждали детского садика. Родители были вынуждены возить своих малышей в Харьков. Аналогичная ситуация сложилась и со школой.– Школа крайне необходима, потому что все учебные заведения перегружены. Громада развивается, каждый год к нам приезжают новые молодые семьи с детьми, – говорит начальник отдела образования, культуры, молодежи и спорта Песочинского поселкового совета Юлия Белова.Два года назад Юлия Светличная заложила первый камень в строительство, заверив, что объекты будут построены очень быстро. И действительно, темпы строительства не снижались почти до 2020 года. Сегодня здесь есть почти все необходимое с учетом современных требований – мебель, сантехника и так далее.– Учреждение рассчитано на 95 мест в садике и 240 – в школе. Но по факту мы уже сейчас имеем более 120 дошколят и два полных первых школьных класса, один второй, третий и четвертый, – отметила Юлия Белова.На встречу с Юлией Светличной пришли родители, чьи дети должны были с 1 сентября начать здесь учиться. Говорят, что очень ждут открытия – уже записались, сдали документы.Юлия Светличная как народный депутат возмущена, что на строительство, которое она начала как глава области, не выделяют средства.– Песочинской власти приходилось рассчитывать только на средства местной громады – из других бюджетов денег не поступало. После смены областного руководства ни копейки не было выделено на ремонт учреждения. А чтобы сдать его под ключ, необходимо еще 11 миллионов гривен. Однако новое руководство области просто не готово отстаивать интересы региона в Киеве. Мы со своей стороны будем контролировать выделение финансовых ресурсов, чтобы мощный объект, которого так долго ждали люди, наконец-то открыл свои двери. Ни один строительный объект не дадим превратить в долгострой, – заверила Юлия Светличная.Нынешний губернатор Алексей Кучер оправдывает свою бездеятельность в том числе пандемией, которая негативно влияет на экономику. Однако, по мнению доктора политических наук Игоря Полищука, такая ситуация сложилась вовсе не из-за коронавируса, а из-за отсутствия грамотного менеджмента.– Во-первых, сегодня мы видим хаотичность действий. Это говорит о том, что утрачена приоритетность инфраструктурных проектов. Во-вторых – бессистемный подход. Потому и оказались в такой сложной ситуации, когда надежды людей на лучшее оказались напрасными и при нынешнем руководстве ХОГА все начинания просто свернуты, – отметил Игорь Полищук.По словам политического эксперта Светланы Кушнир, на 2019 год на Харьковщине было более ста объектов, которые планировалось либо достроить и сдать в эксплуатацию, либо провести капитальный ремонт.– Но тогда правительство Алексея Гончарука садминистратировало бюджеты и забрало деньги в центр, фактически обескровив строительство. Правительство Дениса Шмыгаля, которое пришло ему на смену, начинает программу «Большая стройка», включив в нее и объекты, которые практически уже достроены, и в Харьковской области в том числе. А руководство Харьковщины отмалчивается, тогда как нужно ехать в Киев, отстаивать интересы региона, требовать от Кабмина целенаправленной субвенции на достройку – так, как это делалось в плановом порядке, без аврала предыдущим руководителем области Юлий Светличной. Там было все четко отработано, – напомнила Светлана Кушнир. – За время ее каденции было построено и отремонтировано колоссальное количество объектов инфраструктуры. Думаете, тогда было легко, и центр с удовольствием давал деньги? Ничего подобного! Но был у области руководитель, защитник, который управлял регионом эффективно и многогранно развивал эту территорию. Для Юлии Светличной эта земля родная, настоящая. И сейчас очень больно смотреть на то, что происходит.Таким образом, объекты, которые сдаются при нынешнем губернаторе, практически полностью были построены еще в период губернаторства Юлии Светличной.Так, в декабре 2019 года Алексей Кучер подал в Киев 15 проектов, которые на 80–100% были готовы еще на момент его вступления в должность в ноябре прошлого года. В частности, школа в Песочине была готова на 95%, детский сад в Пивденном – на 80%, спорткомплекс в Дергачах – на 90%, спорткомплекс в Краснокутске – на 80%, школа в Алексеевке Первомайского района – на 90%, лицей в Змиеве – на 85%, детский сад в Близнюках – на 100%.– От проекта, от первого камня, от выбивания государственного и выделения областного финансирования – все на этих объектах сделано тогдашним руководителем области Юлией Светличной, – отметила Светлана Кушнир. – Но даже при такой степени готовности Алексей Кучер не в состоянии получить остатки финансирования от государства и все расходы повесил на местные бюджеты.Работы в детсаду города Пивденный стартовали при Юлии Светличной еще осенью 2018 года и финансировались из областного и районного бюджетов. Очередные средства на восстановление детского дошкольного учреждения благодаря Юлии Светличной были выделены 30 мая 2019 года на сессии областного совета. А 30 мая 2020 года Алексей Кучер на своей странице в «Фейсбуке» бодро отрапортовал, что в рамках «Большой стройки» планирует открыть к 1 сентября детский садик в Пивденном.Игорь Полищук справедливо расценивает этот шаг не иначе, как присвоение чужих успехов.– Взять под козырек и отчитаться перед президентом: «Мы сделали все что смогли». Тогда как на самом деле практически все было реализовано предыдущей командой. Это недостойная практика и ничего хорошего для людей не несет, – подчеркнул политолог.