Нарколог рассказал, что уничтожить табачную зависимость человеку поможет изменение образа мышления и поведения.

По словам директора Института наркологического здоровья нации Олега Зыкова, прежде всего, следует проанализировать, как манера курения связана с мышлением и поведением.Например, срабатывают ли стереотипы «закурить в компании» или «закурить после еды» на желание взять сигарету снова.- Купировать абстинентный синдром никотиноболезни несложно, и одномоментно это легко решается, а вот поменять образ мышления и поведения, изменить поведенческие стереотипы бывает сложно, - сказала нарколог.Поэтому для того, чтобы навсегда отказаться от курения человеку необходимо мотивировать себя, и найти стимулы к изменению образа мышления и поведения. Врач отметил, что если человек на это неспособен, то он всегда найдет отговорку, чтобы начать снова курить.